نقل الجنرال المتهم بقيادة انقلاب فاشل على الرئيس البوليفى لسجن شديد الحراسة

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أفادت تقارير إعلامية في بوليفيا بأنه تم نقل الجنرال خوان خوسيه زونيجا المتهم بقيادة انقلاب فاشل على رئيس البلاد مؤخرا إلى سجن شديد الحراسة حيث يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب وبدء انتفاضة مسلحة.

وقال زونيجا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - "إنه في مرحلة ما سوف تعرف الحقيقة"، وذلك بينما كان مكبل اليدين ويرافقه حارسان إلى السيارة التي ستنقله إلى سجن "تشونتشوكورو" شديد الحراسة الواقع على مشارف العاصمة لاباز.

كما تم نقل إثنين آخرين من القادة العسكريين السابقين من بينهما نائب الأدميرال البحري السابق خوان أرنيز سلفادور إلى السجن ذاته.

وكان زونيجا - الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة - قد قال في وقت سابق إن الرئيس لويس آرسي هو من أمره بتنفيذ هذا الانقلاب وهو ما نفاه الزعيم البوليفي وحكومته بشدة.

يشار إلى أن السلطات البوليفية قد اعتقلت 21 شخصا من بينهم زونيجا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة .. ويواجه الجميع اتهامات تتعلق بالإرهاب وبدء انتفاضة مسلحة.