اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

على هامش مشاركته مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي..

نائب وزيرة التخطيط يبحث مع شركة كبرى سبل تعزيز التعاون المستقبلي

الأحد، 30 يونيو 2024 04:00 م
نائب وزيرة التخطيط يبحث مع شركة كبرى سبل تعزيز التعاون المستقبلي خلال اللقاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مدير منطقة أفريقيا بشركة نيسان للسيارات  ، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور  مسئول شركة نيسان بمصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي استمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وأكد أحمد كمالي خلال الاجتماع أن مصر سوق كبير جدا لذلك تتوجه الشركات العالمية للاستثمار في مصر لخدمة هذا السوق، كما تتمتع الدولة المصرية بقدرة تصديرية عالية، يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة منها من خلال التصدير إلى بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أثنى كمالي على نشاط شركة نيسان المتميز في مصر.


وشهد الاجتماع مناقشة توسع نشاط شركة نيسان في مصر حيث تتواجد الشركة في مصر منذ 20 عاما ، وبدأت الشركة في التصدير منذ عامين، وبلغ حجم التصدير في هذه المدة 20 ألف وحدة، كما أن الشركة ستقوم بزيادة حجم الاستثمارات في مصر.


 







مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الرئيس السيسي

مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

مؤتمر الاستثمار المصري

السيسي

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024

اليوم السابع بلس

مؤتمر الاستثمار في مصر

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبى

الاستثمار في الطاقة المتجددة

الاقتصاد المصرى

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية

مشروعات التنمية المستدامة

نمو الاقتصاد المصرى

دعم القطاع الخاص

الاستثمار في مصر

ثبات سعر الدولار

الشركات الأوروبية

الشراكة المصرية الأوروبية

مصر وأوروبا

مصر والاتحاد الأوروبى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة