مندوب روسيا باليونسكو: أوكرانيا تقتل الصحفيين الروس بشكل ممنهج ومتعمد

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انتقد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(يونسكو) رينات علاء الدينوف صمت المنظمة والمؤسسات الدولية الأخرى إزاء "قتل نظام كييف للصحفيين الروس بشكل ممنهج"، على حد وصفه.



وقال المندوب الروسي - في مداخلة مع قناة "روسيا اليوم"، اليوم /الأحد/ - "إن قتل الصحفيين الروس خلال الفترة الأخيرة يتم بشكل ممنهج ومتعمد من قبل القوات الأوكرانية، حيث قتلت المسيرات الأوكرانية خلال الشهرين الماضيين مراسلين عسكريين".



وأضاف: "الأمينة العامة لمنظمة اليونسكو أعربت عن أسفها مرة واحدة فقط لمقتل صحفي روسي، ولم تقم بإدانة الجريمة وتجاهلت مقتل 30 صحفيًا روسيًا على يد القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة".



وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد صرح، في وقت سابق، بأن أوكرانيا تتفاخر علانية بتورطها في قتل الصحفيين الروس، لافتا إلى أن الغرب يتعمد غض النظر عن ذلك.