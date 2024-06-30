رامى محيى الدين

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه محمد عبده ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان "مكتسبات 30 يونيو.. شبكة طرق وكباري بمعايير عالمية".



عزيمة وإصرار المصريين كانت الدافع والمحرك الأساسي حتى تصل بلدهم لمرحلة عظيمة واستثنائية في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل، وشهدت الدولة المصرية تطورا غير مسبوق وإنجازا قويا جدا في قطاع النقل ونقلة نوعية وخطة شاملة واستراتيجية قوية جرى وضعها لتطوير وتحديث منظومة النقل خلال الفترة من 2014 وحتى 2024.

وأنجزت الدولة المصرية حزمة كبيرة من مشروعات النقل والمواصلات بتكلفة إجمالية بلغت 2 تريليون جنيه في قطاعات الطرف والكباري والسكك الحديدية وقطاع الأنفاق والموان البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية وقطاع النقل النهري.

ويعتبر المشروع القومي للطرق من أهم وأبرز المشروعات، فمن خلاله تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومن هلال هذا المشروع الضخم، جرى تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر مثل مناطق التعدين والسياحة وجرى الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء.

