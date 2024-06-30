"مفهوم الوطنية الصادقة".. أوقاف القليوبية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت مديرية الأوقاف بالقليوبية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، احتفالية تزامنا مع احتفالات الذكري 11 لثورة 30 يونيو، بعنوان "مفهوم الوطنية الصادقة"، حيث جري تنظيم الندوة الشهرية الكبرى بالقليوبية بالمسجد البحرى بكفر شكر.

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أن الاحتفالية شارك فيها الدكتور محمود عبد الله عبد الرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبد الله القرشى أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا، وبحضور محمد غنيم رئيس مجلس مدينة كفر شكر.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الاحتفالية تناولت أهمية الإحتفال بهذه الذكرى الوطنية والقومية، مؤكدا على أن ثورة الـ30 من يونيو كانت بمثابة عودة مصر للمصريين وأنها عبرت عن إرادة شعب قام بحمايتها وضمانها الجيش المصرى الشريف، مضيفا أن حفظ الوطن والدفاع عنه يعتبر حفظاً للدين والنفس والعرض كما أن الوطن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، النداء إلى كل مصرى شريف بأن هذا هو وقت الإصطفاف الوطنى ونبذ الخلافات ومواطن النزاع، وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك والتشويه التى يقوم بها جماعات الشر والتطرف الذين نبتوا فى أحضان خونة الدين والوطن.



احتفالية الأوقاف بذكري ثورة 30 يونيو



احتفالية الأوقاف بذكري ثورة 30 يونيو



احتفالية الأوقاف بذكري ثورة 30 يونيو



احتفالية الأوقاف بذكري ثورة 30 يونيو