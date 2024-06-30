مصرع رضيعين وإصابة ربة منزل فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفلان رضيعان مصرعهما، بينما أصيبت ربة منزل وطفلتان في حادث انقلاب سيارة بطريق مدينة سوهاج الجديدة، وذلك نتيجة حدوث كسر بالمقص الأمامى للسيارة، تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفين ومصابين، تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة، انقلاب سيارة ووجود متوفيين ومصابين بقسم سوهاج الجديدة، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو علي ع ا ا 42 سنة سائق، ومقيم مركز أخميم بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة كسر بالمقص الأمامي للسيارة ما أدي إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مستقلي السيارة كل من الطفلة غزل ع س ع البالغة من العمر 40 يوما، نجل عمها الطفل عبد الله ح س ع 6 سنة شهور يقيمان شارع الكاشف، وإصابة مستقلي السيارة كل من والدة الطفلة المتوفية الأولي راضية ف ع 35 سنة ربة منزل "بكدمات متفرقة بالجسم"، والطفلة سلمي ع س ع 10 سنة تلميذة "بتهتك بالذراعين وجرح قطعي بالرأس"، والطفلة فاطمة ش ط ع 8 سنة تلميذة "بتهتك بكف اليد اليمني وجرح قطعي بالرأس" الأطفال أنجال عمومة وجميعهم يقيمون مركز أخميم.

تم نقل المتوفيين والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، وبسؤال قائد السيارة والمصابة الأولي بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.