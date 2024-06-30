اليوم السابع
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مصدر رفيع المستوى يؤكد عدم وجود مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح

الأحد، 30 يونيو 2024 04:52 م
مصدر رفيع المستوى يؤكد عدم وجود مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح علم مصر
كتب محمد عبد المجيد

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أكد مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، على عدم وجود أى مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح، كما أكد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني بمعبر رفح.
 







مصر

رفح

فلسطين

منفذ رفح

معبر رفح

مصدر مصري




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