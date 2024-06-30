مصدر رفيع المستوى يؤكد عدم وجود مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح

أكد مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، على عدم وجود أى مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح، كما أكد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني بمعبر رفح.
مصدر رفيع المستوى يؤكد عدم وجود مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفحالأحد، 30 يونيو 2024 04:52 م
علم مصر
كتب محمد عبد المجيد
أكد مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، على عدم وجود أى مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح، كما أكد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني بمعبر رفح.
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أكد مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، على عدم وجود أى مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح، كما أكد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني بمعبر رفح.
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