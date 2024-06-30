مصدر رفيع المستوى يؤكد عدم وجود مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح

كتب محمد عبد المجيد

أكد مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، على عدم وجود أى مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلى على منفذ رفح، كما أكد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني بمعبر رفح.

