اليوم السابع
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مستشفى العودة بغزة: الخدمات عرضة للتوقف بسبب نقص الوقود

الأحد، 30 يونيو 2024 10:53 ص
مستشفى العودة بغزة: الخدمات عرضة للتوقف بسبب نقص الوقود قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال مسؤولو مستشفى العودة بغزة: الخدمات عرضة للتوقف بشكل كامل بسبب نقص الوقود الناتج عن الحصار الإسرائيلي للقطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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