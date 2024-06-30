اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 02:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود رفع الإشغالات والتعديات المخالفة بالمراكز

الأحد، 30 يونيو 2024 12:35 م
محافظ المنوفية يتابع جهود رفع الإشغالات والتعديات المخالفة بالمراكز إزالة إشغالات - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية فى شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات، مشدداً ببذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع وحدة المرور حملة إشغالات مكبرة وحملات مرورية، أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق الحركة المرورية  بمنطقة مزلقان السكة الحديد وشارع وميدان المحكمة وكذا الطرق العامة والمداخل الرئيسية للمدينة ، فضلاً عن ضبط عدد من الموتوسيكلات و التكاتك الغير مرخصة والمخالفة لخطوط السير.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع حملة إشغالات مكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطرق والميادين، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بشن حملة إشغالات مكبرة خلال الفترة الليلية بشارع بورسعيد وعبدة حمزة ومحيط كوبري المرور، حيث تم رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام ، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

 

 







محافظ المنوفية

رفع الإشغالات والتعديات

قويسنا

بركة السبع

سرس الليان

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة