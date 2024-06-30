محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لـ 6 مشاريع رصف وتطوير بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة صباحية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير بـ6 مواقع بطنطا، يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التى تهم المواطن فى حياته اليومية، ومراعاة مصالحه، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية فى رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدى لمستشفى الشرطة بطول 400م، حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق، كما تم الآنتهاء من طبقه الأساس بكامل طول القطاع، وتأسيس التربة اسفل قطاع التوسعة، ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة فى أماكن انتظار السيارات، تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت، كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة رصف شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار، مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م، فضلا عن متابعة الاعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر، مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م .

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) وشدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصف بالطريق.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدى لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة، بطول 1 كم ، وعرض 8 أمتار، بداية من كوبرى دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث تم الآنتهاء من رش طبقه MCO لأخر قطاع طبقه الأساس بعد التوسعات للقطاع العرضى تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت الرابطة.

وأكد "رحمي"، أن المحافظة أزالت كل الإشغالات والتعديات على الطريق، بالإضافة إلى زيادة عرض الرصف ليصبح 10 أمتار؛ لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة التى تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، وعبد العظيم الحمرأوى رئيس حى ثان طنطا.



