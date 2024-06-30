محافظة الإسكندرية تحذر من ارتفاع الأمواج وترفع الرايات الحمراء بالشواطئ

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعدادات القصوى في شواطئ الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، حفاظًا على أرواح المصطافين.

جاء بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بارتفاع الأمواج وسرعة الرياح اليوم الأحد، وناشدت محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام التام بتعليمات المنقذين، وعدم نزول مياه البحر، ومنع نزول البدلات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تؤكد على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ القطاع الغربي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأوضح أنه تم التأكد من تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، كما تم المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.



رفع الرايات الحمراء على الشواطئ



