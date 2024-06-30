ماكرون يدعو للتحالف في مواجهة اليمين المتطرف خلال الجولة الثانية من الانتخابات

أحمد علوى

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى "تحالف كبير" ديمقراطى وجمهورى واضح فى مواجهة حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف الذى تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية بعد حصوله على نسبة 34% من الأصوات، وفقا لتقديرات أولية.

وحث الرئيس الفرنسى الناخبين على عرقلة اليمين المتطرف فى الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية، قائلا فى بيان "فى مواجهة التجمع الوطنى، حان الوقت لتحالف كبير واضح ديمقراطى وجمهورى خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية".

وأضاف أن المشاركة الكبيرة فى الجولة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية عكست أهمية هذا التصويت بالنسبة لجميع المواطنين الفرنسيين والرغبة فى توضيح الوضع السياسى، وإن خيارهم الديمقراطى يُلزمنا بذلك، وذلك بعد حصول التحالف الرئاسى على 20.3% من الأصوات.

واعتبرت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى أن معسكر ماكرون تم محوه عمليا، قائلة "إن الديمقراطية قالت كلمتها، وإن الفرنسيين أظهروا رغبتهم فى طى صفحة 7 سنوات من الحكم المزرى والمتآكل".

ودعت الناخبين لمنح حزبها الأغلبية المطلقة فى الجولة الثانية للانتخابات، آملة أن يكون بارديلا رئيسا لوزراء فرنسا بعد الانتخابات، فى إشارة إلى جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطنى، الشخصية الأوفر حظا لرئاسة الحكومة.

وبفارق كبير، تصدر حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة فى فرنسا، حاصدا 34 % من الأصوات، بحسب تقديرات أولية، وتقدم اليمين المتطرف بذلك على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الجديدة" والذى حصل على 28.1% من الأصوات، واحتل معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون المركز الثالث وحصل على 20.3% من الأصوات، وفق هذه التقديرات.