ماذا بعد سداد مبلغ جدية حجز مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر؟

كتب أحمد حسن

حددت كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر الخطوات التالية بعد استكمال البيانات وسداد مبلغ جدية الحجز ورفع الإيصال الخاص بالسداد وهى كالتالى..



- سيتم إخطار المتقدمين للحجز بعد انتهاء الدراسة والمراجعة بنتيجه الطلبات المقدمة علي الوحدات عن طريق ( البريد الإلكتروني المسجل من العميل - رسائل نصية SMS ) وكذا موعد ومكان اجراء القرعة بين المتقدمين وفقا للادوار المحددة بمعرفة العميل.

أولا : فى حالة عدم التخصيص

- يتم رد مبلغ جدية الحجز وفقا لطريقة سداد جدية الحجز مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف الدفع الكاش بواسطة فوري سيتم ارسال رسالة SMS وبريد الكتروني للعميل بكود الاسترداد صالح لمدة شهر لرد المبلغ من فروع فوزي بلس.

- فى حالة الدفع بواسطة الكارت البطاقة البنكية) سيتم رد المبلغ على نفس الكارت المدفوع منه.

- فى حالة الدفع عن طريق التحويل البنكي ACH سيتم رد المبلغ علي نفس الحساب المحول منه

ثانيا: فى حالة التخصيص

- يتوجه العميل الجهاز المدينة لاستكمال سداد مقدم الحجز بالاضافة الي (1) مصاريف ادارية + ٠.٥ لصالح مجلس الامناء ) من اجمالي قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية )

- سداد باقي قيمة الوحدة وفقا لبند الشروط المالية الوارد بكراسة الشروط.

- يتم تحديد قيمة تقديرية (1) من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.



- يتوجه العميل الجهاز المدينة لاستكمال سداد ٢٠% بالإضافة الي (1) مصاريف ادارية + ٠.٥ لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال

شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية

- سداد ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس اسلوب السداد الاستكمال.

- باقي ثمن الوحدة الـ ٧٠%) يتم سدادة على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة ٣ سنوات او ٥ سنوات او لا سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة الى (٢) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (٠.٥) مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الاقساط المرفقة، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات اجلة بها قبل الاستلام.

- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة ( سداد معجل ) بما يتجاوز نسبة ٣٠ المطلوبة والمحدد توقيتاتها يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.