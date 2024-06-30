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لا رجعة عن مسار التنمية والنهضة وتحقيق حلم التقدم.. غدا فى اليوم السابع

الأحد، 30 يونيو 2024 07:00 م
لا رجعة عن مسار التنمية والنهضة وتحقيق حلم التقدم.. غدا فى اليوم السابع عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها كلمة الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: لا رجعة عن مسار التنمية والنهضة وتحقيق حلم التقدم والحياة الكريمة لجميع المصريين

 

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الرئيس السيسى فى كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: لا رجعة عن مسار التنمية والنهضة وتحقيق حلم التقدم والحياة الكريمة لجميع المصريين.. أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وشغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة التخفيف عن المواطنين.. ثورة 30 يونيو المجيدة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية
 

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