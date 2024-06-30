قومى المرأة بالشرقية: استخراج 400 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات مجانا

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقري مركز الزقازيق، وذلك ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك".

وقالت الدكتورة عايدة عطية، إنه تم استخراج 400 بطاقة رقم قومى بقري مراكز مشتول السوق ومنيا القمح وههيا "المنير، الصحافة، البتيه، ابراش، الغفارية، قشا، وحسن نصر وحسين تيمور وموسى عمران والقصبى غرب وصان قبلي وعلى تيمور ونبتيت، وميت يزيد، وسنهوا، وكفر عبد النبي"

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات المستفيدات من خدمة بطاقات الرقم القومى عن خالص تقديرهن لجهود فرع المجلس القومى بالمرأة، وحرصه على الوصول لهن بالقري والنجوع لإصدار بطاقات الرقم القومى.