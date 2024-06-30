فنادق الغردقة بتفرح فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. فقرات فنية بمشاركة سائحين "فيديو"

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، اليوم الأحد، فيديو مباشر من احتفالات فنادق الغردقة بثورة 30 يونيو، بمشاركة السياح من كل دول العالم، وظهر خلال البث حمل نزلاء الفنادق من الأجانب والمصريين أعلام مصر، كما حملوارصور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مرتدين "تيشرتات" تحيا مصر.

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن الاحتفال بثورة يونيو هو بمثابة انتصار للشعب وللرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أنقذ البلاد من السقوط في هاوية ليس لها قرار، لافتًا أن النزلاء حرصوا مشاركة الشعب المصرى فى احتفالات ثورة 30 يونيو، وأشار إلى أن مظاهر الاحتفال فى الفندق.

وتضمنت الاحتفالات علم بطول مصر 300 متر، و ارتدى النزلاء الأجانب والمصريين أعلام مصر معربين عن سعادتهم بالاحتفال بذكرى الثورة.

وقال خالد الصغير، مدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، إن احتفالات ذكرى 30 يونيو أصبحت تقليدا سنويا نتيجة ما يشهده قطاع السياحة من استقرار وتحسن ملحوظ وزيادة فى نسب الأشغال، وتجاوز قطاع السياحة لكل الأزمات والصعاب، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة لقطاع السياحة الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في خلق فرص عمل لآلاف الشباب سواء عمالة مباشرة او غير مباشرة.

وأشار إلى وجود تنوع فى أشكال الاحتفال بذكرى الثورة ونشر العلم المصرى بكل الأماكن، وعمل تورتة بعلم مصر وتقديم الاغاني الوطنية، وتوضيح الدور الحيوي لثورة 30 يونيو في استعادة الهوية المصرية، وترجمة ذلك للأجانب من نزلاء الفنادق من مختلف الجنسيات، لتوضيح أهمية الثورة التي أعادت الحياة لمصر بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص