فرص داعمة لتوطين الصناعة الأوروبية فى مصر.. تفاصيل

كتب - إسلام سعيد

هناك عدد من الفرص الداعمة لتوطين الصناعة الأوروبية في مصر، وذلك مع وجود عدد من التحديات أمام الصناعة في أوروبا منها القيود البيئية المتزايدة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات بيئية هائلة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انبعاثات الكربون وحماية البيئة،وقد أدى ذلك إلى فرض قيود بيئية صارمة على المصانع، بما في ذلك:

معايير انبعاثات صارمة تفرض معايير صارمة على انبعاثات غازات الدفيئة من المصانع، مما يجبر الشركات على الاستثمار في تقنيات جديدة لخفض انبعاثاتها، رسوم بيئية تفرض رسوم عالية على الشركات التي تخالف معايير الانبعاثات، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.

حظر استخدام بعض المواد الكيميائية: تم حظر استخدام بعض المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، مما يجبر الشركات على البحث عن بدائل جديدة ،تشكل هذه القيود البيئية عينا كبيرا على الشركات الأوروبية، خاصة الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة.

شيخوخة المجتمعات الأوروبية:

يعاني الاتحاد الأوروبي من ظاهرة شيخوخة السكان، حيث تزداد نسبة كبار السن وتنخفض نسبة الشباب ونتيجة للتغيير السكاني يتقلص نصيب الأشخاص في سن العمل في الاتحاد الأوروبي حيث ينخفض عدد العاملين بمعدل ٠.٤% كل عام حتى عام 2040 لتمثل أكثر من 20% من القوى العاملة بحلول عام 2040 ، ويترتب على ذلك:

نقص في العمالة الشابة: يواجه الاتحاد الأوروبي نقضا في العمالة الشابة، مما يشكل عبنا على الشركات التي تواجه صعوبة في العثور على عمالة ماهرة.

ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يزداد عبء الرعاية الصحية على الدول الأوروبية مع ازدياد عدد كبار السن، مما يؤدي إلى ارتفاع الضرائب على الشركات.

انخفاض معدلات الابتكار يمكن أن يؤدي نقص الشباب إلى انخفاض معدلات الابتكار في الشركات الأوروبية.

تشكل شيخوخة المجتمعات الأوروبية تحديا كبيرا لاقتصاديات الدول الأوروبية، مما يدفع الشركات إلى البحث عن بدائل لخفض تكاليف الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية.

ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا:

تعاني الدول الأوروبية من ارتفاع أسعار الطاقة خاصة بعد الأزمة الأوكرانية. فقد حدثت زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء وصلت إلى الضعف في دول الإتحاد الأوروبي حيث بلغت اسعار الكهرباء في عام 2023 إلى 28.9 (يورو / 100 كيلووات ساعة مقارنة بـ 23.7 يورو في عام 2026 بالإضافة إلى وصول سعر الغاز إلى 11.9 ليورو / 100 كيلووات ساعة) في عام 2023 مقارنة بـ 7.8 يورو في 2026 أثرت هذه الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء على تكاليف تشغيل المصانع بشكل سلبي خاصة الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير.



يؤدي ذلك إلى:

زيادة تكاليف الإنتاج: تشكل تكاليف الطاقة جزءا كبيرًا من تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

انخفاض القدرة التنافسية تصبح الشركات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة مع الشركات فى الدول ذات أسعار الطاقة المنخفضة.

البحث عن بدائل تضطر الشركات الأوروبية إلى البحث عن بدائل لمصادر الطاقة التقليدية, مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تشكل ارتفاع أسعار الطاقة تحديا كبيرا لاقتصاديات الدول الأوروبية، مما يدفع الشركات إلى البحث عن مواقع إنتاج ذات تكاليف طاقة منخفضة.

مزايا أخرى لتوطين الصناعة الأوروبية في مصر:



بالإضافة إلى العوامل الثلاثة ، هناك العديد من المزايا الأخرى التي تدعم توطين الصناعة الأوروبية في مصر، أهمها:

موقعها الاستراتيجي: تقع مصر في مفترق طرق بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى أسواق ضخمة.

قوة عاملة ماهرة: يُعدّ الشباب المصري ثروة بشرية هائلة، حيث يُشكل ما يقارب 60% من إجمالي السكان.

سوق محلي ضخم: يُقدر عدد سكان مصر بأكثر من ١٠٠ مليون نسمة، مع نمو سنوي مستمر.

إمكانيات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة: تتمتع مصر بشمس ساطعة على مدار العام.