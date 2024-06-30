فتح باب التقديم لمدرسة التمريض ببهتيم فى شبرا الخيمة.. الأوراق المطلوبة

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مدرسة تمريض بهتيم بمدينة شبرا الخيمة، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب "البنين فقط"، حيث تم فتح باب التقديم عبر الموقع الأإكتروني من 29 يونيو وحتي 5 يوليو، علي أن يكون الطالب حاصل علي درجات أعلي من 250 درجة من مجموع الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وينشر "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم من قبل الطلاب المتقدمين، والتي جاءت علي النحو التالي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم) في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولي أو ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية وفي حالة عدم حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي) من نفس المحافظة والحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط إحضار الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة مع ما يفيد من المستندات الآتية : (بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الوالد / الوالدة) أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة ).

- المركز الإدارى يكون بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها وأن يكون عنوان السكن تابع لنفس المركز الإدارى.

- المتقدم يكون مصرى الجنسية.

- الحصول على شهادة حسن سير وسلوك.

- يكون الحد الأدني للتقديم للمجموع 250 درجة والالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا.

- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصى والكشف الطبي.

- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي ليتم التوزيع التلقائي جغرافيا بالفروع التي بها أكثر من مدرسة.

- يتم رفع بملف Pdf يحتوي على: (صورة شهادة الميلاد – صورة شخصية حديثة للطالب – صور الشهادتين الابتدائية والإعدادية – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق لثلاث اعوام على الاقل – بيان درجات او بيان نجاح للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية – شهادة حسن سير وسلوك).

- وفي حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة أو عدم استيفاء الاوراق المطلوبة لن يتم النظر في الطلب المقدم من خلال اللينك.

- يتقدم الطالب إلى المدرسة المقدم لها بالرغبة الأولى بأصول الأوراق المطلوبة و بطاقة الترشيح لمراجعة الأوراق وذلك فى الفترة من 14-07-2024 إلى 18-07-2024.