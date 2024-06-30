غرق شابين جرفتهما الأمواج أثناء الصيد بشاطئ ستانلى فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، من انتشال جثمانى شابين غرقا في الشاطئ، بعد أن سحبتهما الأمواج العالية للبحر، بسبب شدة التيار عقب تواجدهما بشاطئ ستانلي شرق المحافظة.

البداية كانت عندما تلقى غواصي الإنقاذ بشاطئ ستانلي، بلاغا بسقوط صنارة صيد من شاب أعلي كوبري ستانلي، وعندما نزل للحصول علي الصنارة داخل مياه البحر لم يستطيع مقاومة الأمواج المرتفعة فجرفه التيار إلي داخل البحر وغرق وعند محاولة أحد أصدقائه إنقاذه لقي مصرعه.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلي محل البلاغ ترافقهم قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، وتبين غرق كل من "محمود خالد محمود خطاب"41 سنة و"ناصر عبد الكريم عبد الناصر" 40 سنة، وتم انتشال جثمان الأول، وبعد مرور ساعات تم انتشال جثمان الثانى.

وتبين أن الشاب الأول كان يصطاد في وقت مبكر من صباح اليوم، وعند سقوط صنارته نزل لإحضارها من داخل المياه، لكنه لم ينتبه إلى خطورة الدخول لهذا العمق، وعندما شاهده صديقه يغرق نزل لإنقاذه، وهو ما رواه أصدقاؤهما من أعلى الكوبري حتى غرق الشابين بسبب ارتفاع الأمواج وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثامين إلي المستشفي لتسليهما إلي ذويهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة.