اليوم السابع
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غدًا.. قطع المياه عن قريتى كفر السنابسة وقويسنا فى المنوفية

الأحد، 30 يونيو 2024 12:31 م
غدًا.. قطع المياه عن قريتى كفر السنابسة وقويسنا فى المنوفية انقطاع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غداً الاثنين، عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم .

وأرجعت الشركة السبب لاستكمال أعمال ربط الخط الجديد المغذى للقريه قطر 12 بوصة بقرية كفر السنابسة، وتوفر الشركة 2 سيارة مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

في سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الاثنين الموافق 1-7-2024م عن مدينة قويسنا وبعض المناطق التابعه لها من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
 
 

 







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