اليوم السابع
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ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الأحد، 30 يونيو 2024 11:32 ص
ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1532) قضية متنوعة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أسفرت عن ضبط (16625) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (407) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (110) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية). وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

 







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