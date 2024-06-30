ضبط هيروين وحشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن ( البحيرة – المنيا – الجيزة - الدقهلية ) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات مكون من ( 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود ) وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بدر)، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى وعدد من الطلقات).وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية" - بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص)، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" - بندقية خرطوش- طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات)، وضبط (5 عناصر إجرامية "لـ4 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- 4 خزينة وعدد من الطلقات- ميزان حساس)، وضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس)، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً).