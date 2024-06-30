اليوم السابع
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الأحد، 30 يونيو 2024 12:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صحيفة تركية: مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي ركز على إمكانيات مصر لتصدير الطاقة النظيفة

الأحد، 30 يونيو 2024 12:17 م
صحيفة تركية: مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي ركز على إمكانيات مصر لتصدير الطاقة النظيفة مؤتمر الاستثمار المصري
أ ش أ

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سلطت صحيفة تركي توداي اليومية التركية، الضوء على مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، قائلة إن ما تحظى به مصر من موقع استراتيجي متميز وإمكانات لتصدير الطاقة النظيفة كان محورا لاهتمام المؤتمر والذي شهد توقيع شركات أوروبية لصفقات مع شركاء مصريين، وذلك في إطار حملة لدعم الاقتصاد المصري .

وقالت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الأحد - إن إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم في أعقاب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (7.93 مليار دولار) والتطور في العلاقات بين الجانبين الذي تم الكشف عنه في مارس الماضي، يأتي في وقت تحاول فيه مصر احتواء التداعيات غير المباشرة للصراعات في الناشبة في غزة والسودان، فضلا عن مساعي الدول الأوروبية للحيلولة دون تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط .

وأشارت تركي توداي إلى أن المتحدثين في هذا الحدث ركزوا على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وإمكاناتها لتصدير الطاقة النظيفة وتوفير العمالة الماهرة غير المكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى عمليات "قريبة" أو قاعدة قريبة من الأسواق المحلية. واستشهدت في ذلك بتصريحات ديتي يول يورجنسن، المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، التي قال فيها إن حوالي نصف الصفقات التي تم توقيعها كانت في قطاع الطاقة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن رغبتهم في مساعدة مصر على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص بعد الصدمات المتكررة التي تعرضت لها، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19.

ونسبت الصحيفة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تأكيدها في كلمة ألقتها في بداية المؤتمر الذي يستمر يومين: إن استقرار وازدهار مصر ضروريان للمنطقة برمتها.

ورأت الصحيفة أن مصر تلقت قدرا من التمويل الأجنبي والتعهدات هذا العام من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة وحفز الالتزامات بالإصلاحات بما في ذلك وجود سعر صرف أكثر مرونة وضوابط على الإنفاق خارج الميزانية .







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