سنغافورة تسعى لاستقطاب شركات الذكاء الاصطناعى من الصين

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تسعى سنغافورة لاستقطاب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقديم مساحة في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية بسنغافورة، عن برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الصناعات في اعتماد الذكاء الاصطناعي وتقديم منحة؛ لتكون جزءًا من برنامج التشغيل التجريبي لمدة ثلاثة أشهر.

ويستفيد إقدام سنغافورة على مجال الذكاء الاصطناعي من مواجهة الصين لحظر الولايات المتحدة على الرقائق والمعدات المتقدمة، بما يدفع البديل الآسيوي في سنغافورة في تلبية جميع المتطلبات عبر توفير مجموعة قوية من المواهب، ونظام بيئي نابض بالحياة، وقرب من الأسهم الخاصة وأموال رأس المال الاستثماري، وإنترنت مجاني ومفتوح.