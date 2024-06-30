اليوم السابع
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سقوط عصابة اشترت 186 مروحة بتحويل بنكى مزور فى كرداسة

الأحد، 30 يونيو 2024 11:30 ص
سقوط عصابة اشترت 186 مروحة بتحويل بنكى مزور فى كرداسة مراوح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك معرض أدوات منزلية - سائق) بتضررهما من مستخدمى أرقام هواتف محمولة "مُحددة" لقيامهم بالتواصل معهما على الرقم الخاص بالمعرض وطلب شراء (186 مروحة) وقيامهم بإرسال صورة تحويل بنكى لحساب مالك المعرض بقيمة الأجهزة وقيام مالك المعرض بتسليم الأجهزة بأحد المخازن بمنطقة كرداسة واكتشاف مالك المعرض أن التحويل لم يرد على حسابه وأن صورة التحويل مزورة.

 

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (165 مروحة) بمخزنين، وأضافوا بتصريفهم باقى المسروقات بالبيع.
 







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