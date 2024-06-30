رئيس الوزراء العراقى: الصحافة العراقية تحملت مسئولية كبيرة فى أوقات عصيبة

رسالة بغداد محمد السيد الشاذلى

رحب المهندس محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، بالحضور العربى والوفود فى العراق بلاد الرافدين، للاحتفال الذكرى الـ 155 للعيد الوطنى للصحافة العراقية.

وقال محمد شياع السودانى خلال كلمة له فى الاحتفال السنوى بعيد الصحافة العراقية :"نحتفى اليوم بذكرى مهمة تؤرخ لبداية مهمة فى تاريخ العراق تلك هى ذكرى عيد الصحافة العراقية، الصحافة العراقية تحملت مسئولية كبيرة ومارست دورا مهما فى بث حالة الوعى لدى المواطنين فى الأوقات العصيبة".

وأضاف محمد شياع السودانى أن الصحافة العراقية أسهمت فى نشر الثقافة وأثرت فى البنية الثقافية العربية، موضحا أن الصحافة أثبتت أنها أدرى بهموم الناس وحملت على كاهلها مسئولية الدفاع عن العراق والإسهام فى استقراره.

وأشار رئيس الوزراء العراقى الى أن الحكومة حرصت على توفير جميع الإمكانيات لنجاح الصحافة الوطنية تعزيزا لدورها الوطنى، متابعا :"نفتخر اليوم بعدم وجود سجين رأى صحفى، مازلنا نرى ونؤكد أن الصحافة المهنية الوطنية شريك أساسى فى بناء الدولة".

وجاءت احتفالية نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى الـ 155 للعيد الوطنى للصحافة العراقية تحت شعار:" الصحفيون العراقيون ألق الحرية والهام للبناء".

ويشارك فى الاحتفالية كلا من الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وكبار الكتاب المصريين من بينهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفى محمد ابراهيم الدسوقى رئيس تحرير بوابة الأهرام والكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد رئيس تحرير جريدة وبوابة روزاليوسف، والكاتب الصحفى على حسن، والكاتب الصحفى خالد ميرى، والكاتب الصحفى علاء ثابت، ودعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين المصريين والوفود العربية.

يذكر أن نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين إن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم .

وحيت نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أنفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة .