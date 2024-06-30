حركة فتح: المصلحة الفلسطينية تقوم على الإسراع فى تحقيق الوحدة بين الفصائل

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أكد مسئول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" عبد الفتاح دولة، أن المصلحة الفلسطينية تقوم على الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق الوحدة الفلسطينية، مشددا على أن الانقسام جريمة في حق الوطن والشعب الفلسطيني.

وقال عبد الفتاح دولة، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية منفتحة دائما للوصول إلى تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنهاء الإنقسام لأن بدون الوحدة لن تقام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن السلطة هي المسئول الشرعي الوحيد عن الشعب الفلسطيني، وكانت مقدمة للوصول لإقامة دولة مستقلة، لكنها تتعارض مع أهداف رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لذلك لديه عداء قوي مع السلطة وحركة فتح للقضاء على حلم إقامة دولة مستقلة.

وأكد مسئول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح أن السلطة الفلسطينية هي جزء أساسي ورئيسي من الحراك العربي والدولي لإقامة دولة مستقلة، مؤكدا أن الدبلوماسية الفلسطينية هي من عملت بشكل ايجابي حتى تحصل على اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية.

وأوضح عبد الفتاح دولة، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه إقامة دولة فلسطينية هي الدعم الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي والذي يعيق التوصل إلى حل للقضية، مؤكدا أن دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب سيكون اساسي وفعال رغما عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنها المسئول الشرعي الوحيد عن الشعب الفلسطيني.