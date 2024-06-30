حبس متهم بسرقة محتويات الشقق السكنية فى القطامية 4 أيام

كتب سليم على

قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس عاطل ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محتويات منازل المواطنين في القطامية بالقاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب جرائم سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبطه وبحوزته شاشة عرض "مجهولة المصدر"، و فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار للدفاع عن نشاطه الاثم، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



