جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط 14 محاولة تهرب جمركى

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على السيد مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة من ضبط 14 محاولة تهرب جمركى خلال شهر يونيو الجارى لركاب قادمين من الخارج .

وكانت المحاولات ال 14 فى الإدارات الجمركية الأربعة (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) بجمارك مبنى 1 تحت إشراف هاشم مصطفي مدير الإدارة الاولي ومحمد حميدة، مدير الإدارة الثانية ومحمد حفظي مدير الإدارة الثالثة وفتحي فوزي مدير الإدارة الرابعة بالتعاون مع نوابهم عمرو عبد المنعم وعلاء شحاته وإبراهيم حسن ووائل امبابي .

وشملت المضبوطات كمية من الأدوية والأقراص المخدرة وكرباج سوداني ومنظار يتم تركيبه على السلاح وكمية من الأدوات والمستلزمات والأجهزه الطبية الخاصة بجراحات الأسنان والحقن والأمبولات الدوائية الخاصة بالتخسيس وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .