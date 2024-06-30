ثقافة كفر الشيخ تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالأغانى الوطنية.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "بالأغاني الوطنية.. ثقافة كفر الشيخ تحتفل بثورة 30 يونيو"، وقد شهد الاحتفالية عدد من الأهالي فقد شهد المركز الثقافي بمحافظة كفرالشيخ، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ضمن الاحتفالات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في كل الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة، اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الغنائية الوطنية لفرقة" الآلات الشعبية"وتم ختام الحفل بفقرة غنائية وطنية لفرقة الموسيقى، بقيادة الفنان أحمد إسماعيل رئيس الفرقة، مؤكداً أن ثورة 30 يونيو هي من أنقذت الوطن من الانقسام، وان القيادة السياسية هي السبب في أمان هذا البلد حتى هذه اللحظة.



عضوات فرقة الألات الشعبية بثقافة كفر الشيخ