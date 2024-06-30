اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 08:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ثقافة كفر الشيخ تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالأغانى الوطنية.. فيديو

الأحد، 30 يونيو 2024 06:55 م
ثقافة كفر الشيخ تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالأغانى الوطنية.. فيديو فرقة الالات الشعبية بثقافة كفر الشيخ تحيي احتفالية 30 يونيو
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "بالأغاني الوطنية.. ثقافة كفر الشيخ تحتفل بثورة 30 يونيو"، وقد شهد الاحتفالية عدد من الأهالي فقد شهد المركز الثقافي بمحافظة كفرالشيخ، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ضمن الاحتفالات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في كل الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة، اشتمل الحفل على عدد من الفقرات  الغنائية الوطنية لفرقة" الآلات الشعبية"وتم ختام الحفل بفقرة غنائية وطنية لفرقة الموسيقى، بقيادة الفنان أحمد إسماعيل رئيس الفرقة، مؤكداً أن ثورة 30 يونيو هي من أنقذت الوطن من الانقسام، وان القيادة السياسية هي السبب في أمان هذا البلد حتى هذه اللحظة.

 

عضوات فرقة الألات الشعبية بثقافة كفر الشيخ
عضوات فرقة الألات الشعبية بثقافة كفر الشيخ

 

فرقة الالات الشعبية بثقافة كفر الشيخ تحيي احتفالية 30 يونيو
فرقة الالات الشعبية بثقافة كفر الشيخ تحيي احتفالية 30 يونيو

 







ثورة 30 يونيو

ذكرى 30 يونيو

كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

فقرات غنائية

أغاني وطنية

فرقة الآلات الشعبية

قيادة سياسية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة