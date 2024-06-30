تعليم دمياط تعلن جداول المراجعات النهائية فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، جدول المراجعات النهائية المجانية لمادة اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة بمنصة بث_مباشر دمياط "تعلم_معنا" بمركز التطوير التكنولوجي" المنعقدة أونلاين بمشاركة نخبة من أفضل معلمي دمياط اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 30/6/2024 وحتي يوم الإثنين الموافق 1/ 7/2024 ومراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة الانجليزية مع مستر بلال مصطفي الشيطي وذلك في تمام الساعه 7 مساء.

يمكن دخول الطلاب من خلال الموبايل وللدخول بسهولة على الحصة يجب تحميل برنامج تيمز وبدون تسجيل دخول يتم الضغط على الرابط وكتابة اسمك كضيف

برنامج المراجعات النهائية تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.