تعرف على أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبى استيراداً من مصر عام 2023

كتب ـ مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا مضطردا في السنوات الأخيرة، وهو ما رصدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات الجهاز قائمة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2023 وجاءت وفقا لما يلي:

1. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

2. إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

4. هولندا بقيمة 939.8 مليون دولار.

5. فرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.

6. ألمانيا بقيمة 796.6 مليون دولار.

7. رومانيا بقيمة 520.9 مليون دولار.

8. بلجيكا بقيمة 423.9 مليون دولار.

9. بولندا بقيمة 269.7 مليون دولار.

10. سلوفينيا بقيمة 236 مليون دولار.

وعلى صعيد الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت خلال الـ 10 سنوات الماضية الترتيب التالى:

• 8.1 مليار دولار عام 2014.

• 6 مليارات دولار عام 2015.

• 5.7 مليار دولار عام 2016.

• 7.7 مليار دولار عام 2017.

• 9 مليارات دولار عام 2018.

• 9.3 مليار دولار عام 2019.

• 7.8 مليار دولار عام 2020.

• 13.4 مليار دولار عام 2021.

• 17.3 مليار دولار عام 2022.

• 11.8 مليار دولار عام 2023.