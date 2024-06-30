بعد قليل كلمة للرئيس السيسى للأمة بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وفقا لما ذكرته القناة الأولى فى خبر عاجل لها.
بعد قليل كلمة للرئيس السيسى للأمة بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيوالأحد، 30 يونيو 2024 09:56 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب رامى محيى الدين
يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وفقا لما ذكرته القناة الأولى فى خبر عاجل لها.
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يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وفقا لما ذكرته القناة الأولى فى خبر عاجل لها.
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