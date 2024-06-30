بعد قليل كلمة للرئيس السيسى للأمة بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

كتب رامى محيى الدين

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وفقا لما ذكرته القناة الأولى فى خبر عاجل لها.

