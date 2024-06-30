اليوم السابع
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بعد قليل كلمة للرئيس السيسى للأمة بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2024 09:56 ص
بعد قليل كلمة للرئيس السيسى للأمة بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب رامى محيى الدين

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يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وفقا لما ذكرته القناة الأولى فى خبر عاجل لها.
 







الرئيس السيسي

30 يونيو

ذكرى 30 يونيو

ثورة 30 يونيو




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