بعد تأييد المحافظين منذ 2005.. صنداى تايمز تعلن تأييدها للعمال بالانتخابات

كتبت رباب فتحى

انضمت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية المرموقة إلى قائمة من الصحف فى تأييد حزب العمال فى الانتخابات العامة المقرر إجرائها الخميس، وقالت فى مقالها الافتتاحي اليوم إن البلاد بحاجة إلى "إعادة ضبط جذرى" بعد 14 عاما من حكم المحافظين.

ودعمت الصحيفة، المملوكة لشركة نيوز يو كيه التابعة لروبرت مردوخ، حزب المحافظين في كل انتخابات منذ عام 2005، لكنها قالت يوم الأحد إن البلاد لا تستطيع الاستمرار في ما وصفته بأنه حزب "منهك" الآن.

وقالت الافتتاحية: "نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن ليُعهد إلى حزب العمال باستعادة اختصاص الحكومة. سيأتي وقت يكون فيه التغيير هو الخيار الوحيد."

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن الفترة منذ عام 2016 – عام الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – اتسمت بالفوضى السياسية التي صرفت انتباه زعماء المحافظين عن القضايا الأكثر أهمية للناخبين – الرعاية الصحية والمدارس والاقتصاد.

وأيدت صحيفة صنداي ميرور حزب العمال على صفحتها الأولى اليوم، وكتبت عنوانها الرئيسى "14 عامًا من فوضى حزب المحافظين".

وكانت أعلنت صحيفة ديلي ريكورد الأسبوع الماضي أنها تدعم حزب العمال لأول مرة منذ 14 عامًا.

ومن جانبها، كتبت صحيفة الأوبزرفر في صفحتها الأولى أن الناخبين لديهم الفرصة "ليس فقط لطرد واحدة من أسوأ الحكومات التي عانت منها هذه البلاد على الإطلاق، بل لاستبدالها بإدارة عمالية تتميز بالنزاهة واحترام المناصب العامة، وفهم تطلعات الناس العاديين".