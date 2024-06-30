انتشال جثمان طفل غرق فى ترعة السلام بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمان طفل، لقي مصرعه غرقا داخل ترعة السلام، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوجود غريق داخل ترعة السلام.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، لمكان البلاغ محل الواقعة، والتي استدعت قوات الإنقاذ النهري، وبتمشيط المياه تمكنت من انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثمان لطفل يدعي زياد أحمد الوصيف، مقيم الجمالية.

تم انتشال جثمان الطفل ونقله لمشرحة مستشفي المطرية، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.