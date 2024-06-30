اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

انتشال جثمان طفل غرق فى ترعة السلام بالدقهلية

الأحد، 30 يونيو 2024 06:15 م
انتشال جثمان طفل غرق فى ترعة السلام بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية -محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمان طفل، لقي مصرعه غرقا داخل ترعة السلام، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوجود غريق داخل ترعة السلام.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، لمكان البلاغ محل الواقعة، والتي استدعت قوات الإنقاذ النهري، وبتمشيط المياه تمكنت من انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثمان لطفل يدعي زياد أحمد الوصيف، مقيم الجمالية.

تم انتشال جثمان الطفل ونقله لمشرحة مستشفي المطرية، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.







غرق طفل

انتشال جثمان

جثمان طفل

ترعة السلام

الجمالية

مشرحة المستشفي

حوادث الدقهلية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة