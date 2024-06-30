انتشال جثمان طفل غرق بشاطئ غرب الإسكندرية.. بعد أن طفا على سطح الماء "فيديو"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية مدعومة بغطاسين متطوعين في انتشال جثمان الطفل "محمد ج.م" الذي لقى مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ الزراعيين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية، بعد يومين من أعمال البحث بمكان الغرق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق طفل أثناء نزول البحر بشاطئ الزراعيين في منطقة الكيلو 21 غربي المحافظة.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق طفل يدعى "محمد. ج.م" 11 سنة، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليها.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى انتشال الجثمان بعد ظهوره طافيا على سطح المياه أمام الحاجز الثالث في منطقة النخيل، وتم نقله إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة .