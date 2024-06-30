اليوم الموعد النهائي لتقديم خطط المناخ والطاقة لدول الاتحاد الأوروبي

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يحل اليوم الأحد الموعد النهائي لتقديم خطط المناخ والطاقة الوطنية النهائية لدول الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية في بروكسل .



وقالت وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية اليانور جويسلر - في تصريحات لها السبت- إنه كما أصبح واضحًا مسبقًا لن تكون هناك خطة من النمسا حتى ذلك الحين.



وأضافت الوزيرة أنه سيتم تفويت هذا الموعد النهائي، حيث تأمل الحكومة في الحصول على فترة سماح جديدة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، موضحة أن ذلك يعود إلى الخلاف في هذا الملف بين حزبي الائتلاف الحكومي.



وذكرت الوزيرة أن الوكالة الاتحادية النمساوية للبيئة لازالت تدرس الخطة لأن هذه الخطة تحتاج إلى أساس علمي متين.



ووفقاً لجويسلر، فإن الحكومة واثقة من أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستمنح النمسا مهلة جديدة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة جيدة لأن الأمر كله يتعلق في النهاية بالجودة لافتة الى ان فترات السماح من مفوضية الاتحاد الأوروبي ممكنة ولكن ستواجه النمسا لاحقًا غرامات باهظة .