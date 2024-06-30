الهند تبحث سبل دعم العلاقات والشراكة والتعاون مع اليونان وزامبيا وماليزيا

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بحث وزير الشئون الخارجية الهندي، إس . جايشانكار، خلال سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية المنفصلة مع ممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى يمثلون (فيجي واليونان وزامبيا وماليزيا) لدى الهند؛ سبل دعم العلاقات والشراكات والتعاون.

وأوضح وزير الشئون الخارجية الهندي - في معرض تدوينات متتالية نشرها السبت على منصة إكس /تويتر سابقا/ أنه اجتمع مفوض فيجي السامي، جاجناث سامي في (نيودلهي) حيث تم التركيز خلال الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون السياسي الوثيق ودعم الشراكة المتنامية بين البلدين في مجال التنمية.



وفيما يتعلق باجتماعه مع السفيرة اليونانية، أليكى كوتسوميتوبولو، أعرب وزير الشئون الخارجية الهندي عن ارتياحه للخطوات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال العام الماضي، وقال: "إنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من التطور مستقبلا".



أما بالنسبة لاجتماعه مع مفوض زامبيا السامي، بيرس تشاندا، أشار الوزير الهندي إلى أنه تم خلال المحادثات بينهما استعراض تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.



واختتم وزير الشئون الخارجية الهندي تدويناته بالإشارة إلى اجتماعه مع مفوض ماليزيا السامي، مظفر شاه بن مصطفى، حيث تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية تطور العلاقات الثنائية ومواصلة السعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الهندية الماليزية.