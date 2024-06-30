المنظمة العربية للسياحة تهدى محافظ جنوب سيناء وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أهدى المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى تقديرا وعرفانا لدعمه لبرامج التعاون المشترك فيما بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات السياحية حتى تكللت في تحقيق الهدف المنشود.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن السياحة العربية تكاملية بين المدن السياحية وكل منا يكمل الآخر لتنوع واختلاف المقاصد وليست قائمة على التنافس.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي حرص على إهداء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء درع الاتحاد بمناسبة منحه وسام الطبقة الأولى من المنظمة العربية للسياحة واختياره شخصية العام، وجاء تكريم محافظ جنوب سيناء تقديرًا لجهوده المتميزة في تنمية السياحة في جنوب سيناء ودوره الكبير في تحويل شرم الشيخ إلى وجهة سياحية عالمية.

وأثنى وفد الاتحاد العربي على ما تم تنفيذه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين أن شرم الشيخ مدينة آمنة وأفضل مقصد سياحي عربي دولي ووجهة سياحية عالمية رائدة.