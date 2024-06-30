المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل تهدف لضرب مقومات الحياة بغزة ليصبح غير قابل للحياة

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أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط، أن قطاع غزة تحول إلى ساحة حرب شاملة وأنه لا وجود لمكان آمن في القطاع يمكن اللجوء اليه للحصول على المساعدات او الوصول للمياه النظيفة، مشيرا إلى أن اسرائيل تهدف لضرب كافة مقومات الحياة في القطاع ليصبح غير قابل للحياة عقب انتهاء الحرب .

وقال المغبط خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن التلوث البيئي الناتج عن الحرب في غزة ( تلوث المياه والتربة والنفايات) سيكون له اثار طويلة الأمد على مستوى الحياة داخل القطاع، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في معالجة اثار التلوث.

ولفت إلى أن المكتب وثق وفاة 60 حالة معظمهم من الأطفال جراء الجفاف والجوع، فضلا عن توثيق إصابة ما لا يقل عن 6 حالات بأمراض جلدية جراء التلوث مشيرا إلى أن كافة مستشفيات القطاع لا تعمل بكامل طاقتها وغير قادرة على تقديم العلاج للحالات التي تستقبلها .