القبض على لص سرق مجوهرات من محل فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن ( البحيرة- أسيوط- الجيزة- قنا ) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل، ميكانيكى- مقيمان بدائرة مركزى شرطة "دمنهور وأبوحمص" - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت، دمنهور" وأرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط" وبحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



ونجحت الجهود في ضبط (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية) من داخل مسكن "كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وضبط (عاطل "له معلومات جانئية"- مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية) من داخل مدرسة كائنة بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات بمنزله.