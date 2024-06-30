الشيخ عبدالله جهامة: ثورة 30 يونيو إرادة الشعب ودافع التعمير في سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء وأحد رموز قبائل سيناء، إن ثورة 30 يونيو، التي نشأت عن إرادة شعبية جامعة، كانت لحظة تاريخية حاسمة في تاريخ مصر، حيث تلاقت فيها أصوات الملايين لنصرة وطنهم وتحقيق آمالهم في بناء مستقبل أفضل.

وأضاف أنه تجسدت روح هذه الثورة في إعادة بناء البلاد وتعزيز أركان الأمن والاستقرار، ولعبت سيناء دوراً حيوياً في هذه العملية.

وقال إن سيناء، الجزء العزيز من أرض مصر، شهدت تحديات كبيرة ومراحل عصيبة، لكن إرادة أبنائها وتضحياتهم لم تتزعزع، و بعد ثورة 30 يونيو، تحولت هذه التحديات إلى فرص جديدة للنمو والتطوير، حيث بدأت مصر بمشروعات هامة لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي في سيناء، وازدادت جهود إعادة الإعمار تفعيلاً بدعم وتضافر كافة القوى الوطنية والشعبية، مما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في هذا الجزء الحيوي من الوطن.

وتابع إن مسيرة التعمير في سيناء بعد ثورة 30 يونيو ليست مجرد جهد حكومي، بل هي شراكة حقيقية بين الدولة وأبناء سيناء، وتجسد تلك الجهود في مشروعات عديدة في مختلف المجالات، من البنية التحتية إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز من مكانة سيناء كجزء أساسي ومهم في رسم مستقبل مصر المزدهر.

وقال: نؤكد أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث تاريخي بل كانت مفتاحاً للتغيير الإيجابي والبناء، ودفعة حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتعمير الحقيقي في سيناء، بفضل إرادة شعب مصر وتضحياته من أجل وطنه".



