الرئيس الجزائرى يعزى ملك المغرب فى وفاة والدته

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بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، رسالة تعزية إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة في وفاة والدته، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.



وتوجه الرئيس الجزائري بالتعازي لملك المغرب باسمه وباسمه الشعب الجزائري، راجيا من "العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبر".



وجاء نص الرسالة: "إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.. تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبرّ، وحسُن أولئك رفيقا".



وكان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس الأميرة "للا لطيفة"، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني.