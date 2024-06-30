الحوار الوطنى يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: سطروا بها ملحمة وطنية فريدة

كتب محمد السيد الشاذلى

تتقدم إدارة الحوار الوطني بأطيب التهانى لشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي سطروا بها ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، واستقلاله وأرضِه وترسيخ ثوابت هويته، ضد قوى الشر، مؤكدين أن مصر للمصريين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، تأتى لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، أنه فمنذ أحد عشر عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.

‎ووجه الرئيس السيسى تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.

‎وأضاف الرئيس:"وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".

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