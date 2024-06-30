البحرية الأوكرانية: روسيا تحتفظ بحاملة صواريخ روسية واحدة فى البحر الأسود

أ ش أ

قالت البحرية الأوكرانية، إن روسيا تحتفظ بحاملة صواريخ كروز واحدة في البحر الأسود، غير أنه لا يوجد عليها أي صواريخ كاليبر.



وأضافت في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأحد "هناك سفينة معادية واحدة في البحر الأسود"، مضيفا أنه في الوقت نفسه، توجد حاليا ثلاث سفن معادية في بحر آزوف، ولا توجد صواريخ كروز من طراز كاليبر على متنها.



ووفقا للبيان، فإن هناك سفينتين معاديتين في البحر المتوسط، وكلاهما تحمل صواريخ كروز من طراز كاليبر يصل إجمالي عددها إلى 24 صاروخًا.



وكانت القوات الجوية الأوكرانية، حذرت في وقت سابق من نشاط الطيران الروسي في الاتجاه الشرقي.