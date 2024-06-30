اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة بائسة للغاية

الأحد، 30 يونيو 2024 12:00 ص
الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة بائسة للغاية غزة
أ ش أ

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 قالت مسئولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لويز ووتردج، إن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء.


وأضافت المسئولة الأممية - فى مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب (الأونروا) على منصة (إكس) - "عندما تصل كمية قليلة جدًا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها".


وتابعت أن "مئات الفلسطينيين بغزة ينتظرون وصول المساعدات".


واعتبرت المسؤولة الأممية أن "سكان غزة يعيشون حياة وأوقاتا بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء".
وأردفت "الحل الوحيد تقديم المزيد من المساعدات لأهالى غزة".







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