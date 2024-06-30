الأونروا: الحملة الإسرائيلية ضدنا تضعف مساحة الاستجابة الإنسانية في غزة

قالت مديرة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة إيناس حمدان، إن الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا تضعف مساحة الاستجابة الإنسانية وتقلص عمل الأونروا في القطاع.

وأشارت حمدان، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية السبت، إلى عدم قدرة الأونروا على العمل بشكل فعال في مناطق الشمال؛ على خلفية القيود الإسرائيلية، واصفة في الوقت نفسه الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بامتياز"، جراء انعدام الخدمات وشح الموارد.

وأضافت: "إننا لا نزال متواجدون لتوزيع ما يمكن توزيعه من مساعدات، لكننا نعمل في بيئة صعبة ومليئة بالتحديات، وما يصلنا منذ أشهر قليل للغاية ولا يكفي لما نحتاجه على أرض الواقع.

في سياق منفصل، أكدت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أن إسرائيل تشن حربا نفسية ضد لبنان، محذرة في الوقت نفسه من أنه لو حدث هجوم عسكري، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الحضور الشامل لكل جبهة المقاومة".