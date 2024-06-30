استئناف إنجى حمادة وكروان مشاكل على قرار حبسهما سنة.. غدا

كتب أحمد حسني

قال محامي سماح مصطفى المعروفة إعلامياً بـ"إنجي حمادة"، إنه سيتقدم غدا الإثنين، باستئناف على حكم حبسها سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، كما سيتقدم محامى كروان مشاكل بالاستئناف على حكم حبسه سنة في ذات القضية.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.



وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".