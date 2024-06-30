ارتفاع صادرات العراق لأمريكا بمقدار 31 ألف برميل نفط يوميا خلال الأسبوع الماضى

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 31 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه ، ليبلغ 195 ألف برميل يوميا.



وذكرت الإدارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغ 5,396 مليون برميل يوميا منخفضة بمقدار 632 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6,028 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا تلتها المكسيك و البرازيل ثم الإكوادور.



على صعيد آخر، استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مسجلة 1472 دينارا لكل دولار.



وأفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" ، بأن بورصة الكفاح سجلت صباح اليوم، سعر صرف يبلغ 147200 دينار، لكل 100 دولار، فيما تراوح خلال اليومين الماضيين بين 147 ألفا، و250 لـ 300 دينار، كما سجلت البصرة سعر صرف بلغ 147100، وسجلت أربيل سعر صرف بلغ 147300 دينار لكل 100 دولار ،وبلغ سعر البيع في الصرافات 148250 وسعر الشراء 146250 دينارا لكل 100 دولار.