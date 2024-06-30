إنهاء 90% من أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزى الجديد فى الغربية

الغربية - محمد طارق

أكدت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، أن العمل داخل مستشفي السنطة المركزي الجديدة يسير علي قدم وساق للانتهاء منها وتقديم أفضل خدمة طبية في القطاع الصحي بالمركز والمدينة، وذلك بمتابعة دورية للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضافت رئيس المدينة في تصريحات لها، أن المستشفي وصلت نسبة التنفيذ بها إلي أكثر من 90%، وجاري العمل علي الانتهاء من باقي الأعمال بواسطة الشركة المنفذة، مشيرة إلي أن هذا الصرح الطبي الكبير سيفيد المواطنين في كافة المراكز المجاورة وليس مركز السنطة فقط.





وأوضحت أن مستشفى السنطة المركزي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل.



